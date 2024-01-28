Україна

Черкаський клуб підсилився 19-річним нападником.

Черкаський клуб ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання першого у своїй історії бразильця. Мова про 19-річного нападника Італо Магната, який раніше виступав за бразильський Ерсіліо Луз із Серії D (четвертий дивізіон чемпіонату Бразилії).

У травні Магнаті виповниться 20 років, він виступає на позиції нападника. В складі бразильського Ерсіліо Луз Магната зіграв 5 поєдинків і не відзначився результативністю.

Цей перехід став третім підписанням легіонерів для ЛНЗ цієї зими. Раніше черкаський клуб підписав камерунського нападника Молло Бессала, а також ізраїльського півзахисника Арада Бара.

На цю мить ЛНЗ займає 10 рядок у турнірній таблиці УПЛ, маючи 20 очок.