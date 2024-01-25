Іспанія

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками про інтерес із боку Жирони.

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко прокоментував чутки щодо його переходу до іспанської Жирони, де виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик.

"Поки що ні, я сам не знаю, що там написали. Але поки ні. Мене вже три дні про це питають: "Коли в Жирону?". А я нічого не знаю. Хотів би, звичайно грати, але це чутки. Нічого конкретного", - відповів Бражко своєму одноклубнику Андрію Ярмоленку під час ефіру на Youtube-каналі ВДИНАМО.

У нинішньому сезоні Бражко провів 18 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав дві гольові передачі.

Раніше Бражко поділився враженнями від початку підготовчих зборів команди в Туреччині.