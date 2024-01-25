Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками про інтерес із боку Жирони.
Володимир Бражко, ФК Динамо Київ
25 січня 2024, 22:00
Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко прокоментував чутки щодо його переходу до іспанської Жирони, де виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик.
"Поки що ні, я сам не знаю, що там написали. Але поки ні. Мене вже три дні про це питають: "Коли в Жирону?". А я нічого не знаю. Хотів би, звичайно грати, але це чутки. Нічого конкретного", - відповів Бражко своєму одноклубнику Андрію Ярмоленку під час ефіру на Youtube-каналі ВДИНАМО.
У нинішньому сезоні Бражко провів 18 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав дві гольові передачі.
Раніше Бражко поділився враженнями від початку підготовчих зборів команди в Туреччині.