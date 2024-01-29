Четвертий поєдинок "поліграфів" на турецьких зборах.
фото ФК Олександрія
29 січня 2024, 13:50
У понеділок, 29 січня, Олександрія проведе четвертий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Руслана Ротаня стане косоварський Дукаджині, стартовий свисток пролунає о 16:30.
У поточному сезоні Першої ліги місцевого чемпіонату суперники "поліграфів" посідають шосту сходинку з 10 команд-учасниць.
У першій грі Олександрія переграла болгарський Левські (2:1), удругому зіграла внічию проти узбекистанського Пахтакора (1:1), а в третьому програла польській Вісла Плоцьк (0:2).
Пряма трансляція матчу Олександрія — Дукаджині:
Нагадаємо, що нещодавно Олександрія оголосила про трансфер бразильського нападника.