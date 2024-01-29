Україна

Четвертий поєдинок "поліграфів" на турецьких зборах.

У понеділок, 29 січня, Олександрія проведе четвертий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Руслана Ротаня стане косоварський Дукаджині, стартовий свисток пролунає о 16:30.

У поточному сезоні Першої ліги місцевого чемпіонату суперники "поліграфів" посідають шосту сходинку з 10 команд-учасниць.

У першій грі Олександрія переграла болгарський Левські (2:1), удругому зіграла внічию проти узбекистанського Пахтакора (1:1), а в третьому програла польській Вісла Плоцьк (0:2).

Пряма трансляція матчу Олександрія — Дукаджині:

Нагадаємо, що нещодавно Олександрія оголосила про трансфер бразильського нападника.