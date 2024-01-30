У вівторок, 30 січня, київське Динамо проведе свій третій контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Олександра Шовковського буде узбекистанський Пахтакор, який очолює колишній форвард "біло-синіх" Максим Шацьких.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 16:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Динамо — Пахтакор:

Нагадаємо, Динамо програло у двох перших спарингах — спершу була поразка від Балкані (0:2), а потім від Легії (1:3).