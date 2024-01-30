Для команди Олександра Шовковського це буде третій спаринг на зборах.
Гравці Динамо, ФК Динамо Київ
30 січня 2024, 08:50
У вівторок, 30 січня, київське Динамо проведе свій третій контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Олександра Шовковського буде узбекистанський Пахтакор, який очолює колишній форвард "біло-синіх" Максим Шацьких.
Стартовий свисток матчу прозвучить о 16:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу Динамо — Пахтакор:
Нагадаємо, Динамо програло у двох перших спарингах — спершу була поразка від Балкані (0:2), а потім від Легії (1:3).