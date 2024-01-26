Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 26 січня 2024 року, 16:00.

У рамках першого у році контрольного поєдинку Динамо зустрілося з косоварським Балкані та поступилося йому.

Кияни невдало почали 2024 рік, зазнавши поразки на зборі у Туреччині від діючого чемпіона Косова. Голами у матчі відзначилися Данфа та Беріша. У наступному поєдинку на Динамо чекає польська Легія (29 січня).

До вашої уваги відео найкращих моментів контрольного поєдинку Динамо — Балкані:

Динамо – Балкані 0:2

Голи: Данфа, 20, Беріша, 74 (пен.)

Динамо (1-й тайм): Бущан — Вівчаренко, Попов, Михавко, Караваєв, Бражко, Царенко, Волошин, Рамадані, Пономаренко, Ванат

Динамо (2-й тайм): Нещерет — Дубінчак, Сирота, Біловар, Дячук, Андрієвський, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Маткевич, Супряга