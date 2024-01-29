Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 29 січня 2024 року, 16:00.

Київське Динамо у своєму другому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах поступилося польській Легії (1:3).

Перемогу полякам принесли забиті м'ячі у виконанні Мучі, Августиняка та Крамера, а у "біло-синіх" єдиний гол забив Матвій Пономаренко.

Додамо, що вже завтра, 30 січня, Динамо проведе черговий спаринг, де суперником буде Пахтакор, який очолює колишній форвард "біло-синіх" Максим Шацьких.

До вашої уваги відео найкращих моментів контрольного поєдинку Динамо — Легія:

Динамо Київ — Легія 1:3

Голи: Пономаренко, 34 — Мучі, 31, Августиняк, 45, Крамер, 55.

Динамо (перший тайм): Бущан, Вівчаренко, Михавко, Дячук, Караваєв, Бражко, Царенко, Рамадані, Діалло (Беніто, 25), Кабаєв, Пономаренко.

Динамо (другий тайм): Моргун, Дубінчак, Сирота, Попов, Малиш, Андрієвський, Шапаренко, Царенко (Рамадані, 68), Волошин, Беніто (Кремчанін, 60), Ванат.

Легія (стартовий склад): Гладун, Панков, Капуаді, Рібейро, Вшолек, Елітім, Августиняк, Кун, Жозуе, Пекхарт, Мучі.