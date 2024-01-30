Україна

Наставник львів'ян поділився своїми думками перед спарингами на зборах.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував підготовку команду на зборах, а також розповів про двох наступних суперників львів'ян.

"Штурм та Браво – дуже хороші команди. Так, австрійці вийшли у плей-офф Ліги Конференцій, а словенці борються за те, щоб грати в єврокубках і здобути бронзові медалі чемпіонату. Штурм вже пройшов майже весь збір і 3 лютого гратиме у Кубку Австрії. Виходячи з їхньої форми, буде цікаво перевірити наших гравців на їхньому фоні.

Для нас важливо, що Григорій Козловський приїхав та відвідав наші збори – це додаткова мотивація для всіх. Він приділяє велику увагу команді й тішить що він часто буває з клубом. Засновник Руху слідкує і за першою командою, і за U-19, і за всіма віковими категоріями Академії.

Я задоволений тим, як футболісти працюють на цих зборах. Зараз в команди етап серйозних навантажень. Звісно, завжди є певні моменти і не може бути все гладко, бо так просто не буває. Втім загалом процес проходить в хорошому руслі, у нас мало травмованих гравців. Зокрема, до відновлення УПЛ всі гравці мали б бути готові.

Головне зараз – добре підготуватись до поновлення чемпіонату України. Так, Підгурського, Едсона, Слюбика, Федора та Сича не вистачало у перших товариських матчах, але ми чекаємо на їх повернення до головних поєдинків. У них немає серйозних ушкоджень, але ми не готові ризикувати їхнім здоров’ям під час зборів", - наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матчі проти Штурму та Браво відбудуться сьогодні, 30 січня. Гра зі словенцями розпочнеться о 12:00, а поєдинок проти австрійців запланований на 15:00.