Україна

Завершилась ще одна товариська гра за участі українського клубу.

Дніпро-1 провів другий контрольний поєдинок у рамках зборів у Туреччині. Їхнім суперником був лідер чемпіонату Болгарії Черно Море.

Відкрити рахунок у матчі зумів Віктіньо. Вже невдовзі Панайотов відновив паритет у зустрічі. По перерві Ісса вивів Черно Море вперед, але Сарапій майже одразу повернув нічийний результат. Більше голів у матчі не було, тож дніпряни не зуміли здобути перемогу у другому матчі поспіль.

Дніпро-1 – Черно Море 2:2

Голи: Віктіньо, 18, Сарапій, 54 — Панайотов, 30, Ісса, 52



Дніпро-1: Кінарейкін (Волинець, 46) — Кравець (Сваток, 46), Горін (Адамюк, 33), Авраменко (Сарапій, 46), Пасіч (Мірошніченко, 46), Віктіньо (Рубчинський, 42), Баденко (Бабенко, 46), Мельниченко (Піхальонок, 46), Гаджиєв (Гуцуляк, 46), Маркос Андре (Танчик, 46), Ківінда (Філіппов, 46)

Нагадаємо, наступний матч дніпрян відбудеться у п'ятницю, 2 лютого. Їхнім суперником буде польський Ракув.