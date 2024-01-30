Україна

Клуб взяв гравця у свою захисну лінію.

Чорноморець купив центрального захисника Владіміра Арсича - повідомляє офіційний сайт клубу.

Трансфер оформлено в якості вільного агента з Вайле, що грає у чемпіонаті Данії.

Владімір Арсич виступав у клубі з 2022 року, з яким виграв другий дивізіон країни. Також в нього є виступи у складі збірної Боснії та Герцеговини U-19.

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Цього сезону 22-річний гравець провів 4 матчі в усіх можливих турнірах.