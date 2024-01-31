Україна

Другий поєдинок "мужиків" на турецьких зборах.

У середу, 31 січня, луганська Зоря проведе другий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Младена Бартуловича стане польська Ягеллонія, стартовий свисток пролунає о 10:00.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "мужиків" посідають другу сходинку з 18 команд-учасниць.

У першій грі Зоря поступилась польській Краковії (0:2).

Пряма трансляція матчу Зоря — Ягеллонія:

Нагадаємо, що нещодавно Зоря оголосила про відхід одного з бразильських виконавців.