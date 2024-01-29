Україна

Команда Руслана Ротаня провела два спаринги за один день.

Сьогодні, 29 січня, Олександрія провела два контрольні матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

У першій грі команда Руслана Ротаня поступилася польській Віслі з Плоцька з рахунком 0:2.

Обидва м'ячі були забиті у першому таймі. На 24 хвилині поляки скористалися помилкою в обороні, а потім подвоїли перевагу в рахунку перед перервою.

Олександрія — Вісла Плоцьк 0:2

Олександрія: Долгий, Савченко, Білошевський, Скорко, Смирний, Шостак, Ващенко, Плакса, Костишин, Кобзар, Безерра.

У другому матчі Олександрія мінімально обіграла косовський Дукаджині з рахунком 1:0. Перемогу українцям приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Кирила Ковальця наприкінці першого тайму.

Олександрія — Дукаджині 1:0

Гол: Ковалець, 40.

Олександрія (до 60 хвилини): Шевченко (Єрмаков, 46), Логінов, Кампос, Мартинюк, Копина, Сігеєв, Ковалець, Михайленко, Калітвінцев, Джевані, Кулаков

Олександрія (з 60 хвилини): Кравченко, Капмос, Базаєв, Мартинюк, Калюжний, Мадісон, Кулаковський, Погорілий, Бєляєв, Де.

Цим поєдинком Олександрія завершила першу частину зимових зборів. В неділю, 4 лютого, розпочнеться другий збір одразу двома спарингами. Суперниками стануть команди з Данії – Б-93 та Вайле.