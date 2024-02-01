Україна

Сьомий поєдинок одеситів на турецьких зборах.

У четвер, 1 лютого, одеський Чорноморець проведе сьомий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Романа Григорчука стане вірменський Алашкерт, стартовий свисток пролунає о 14:30.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "моряків" посідають п’яту сходинку з 10 команд-учасниць.

Пряма трансляція матчу Чорноморець — Алашкерт:

У першому матчі на турецьких зборах Чорноморець обіграв румунський Петролул (1:0), у другому поступився угорському Уйпешту (1:3), третю гру програв із таким самим рахунком косоварській Дріті (1:3), у четвертій зазнав поразки від ТС Гелаксі з ПАР, п’яту гру програв австрійському Альтаху, а в шостій обіграв македонську Брера Струмиця (3:1).

Нагадаємо, що раніше одеський Чорноморець скасував спаринг із суперниками з Македонії через їхню участь у грі проти представників країни-терориста.