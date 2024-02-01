Сьомий поєдинок одеситів на турецьких зборах.
фото ФК Чорноморець Одеса
01 лютого 2024, 12:58
У четвер, 1 лютого, одеський Чорноморець проведе сьомий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Романа Григорчука стане вірменський Алашкерт, стартовий свисток пролунає о 14:30.
У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "моряків" посідають п’яту сходинку з 10 команд-учасниць.
Пряма трансляція матчу Чорноморець — Алашкерт:
У першому матчі на турецьких зборах Чорноморець обіграв румунський Петролул (1:0), у другому поступився угорському Уйпешту (1:3), третю гру програв із таким самим рахунком косоварській Дріті (1:3), у четвертій зазнав поразки від ТС Гелаксі з ПАР, п’яту гру програв австрійському Альтаху, а в шостій обіграв македонську Брера Струмиця (3:1).
Нагадаємо, що раніше одеський Чорноморець скасував спаринг із суперниками з Македонії через їхню участь у грі проти представників країни-терориста.