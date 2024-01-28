Україна

Під питанням проведення ще одного спарингу через ту ж причину.

Завтра, 29 січня, Чорноморець мав проводити товариський матч з лідером чемпіонату Північної Македонії ФК Струга, але гру скасовано. Одесити пішли на такий крок після того, як з'ясувалось, що македонці вже "засвітилися" під час цих зборів матчем проти команди із країни-окупанта рф.

Крім того, також може не відбутись контрольний матч з узбецьким клубом Андіжан.

"Футбольний клуб Чорноморець розпочав підготовку до зимових зборів в Туреччині на початку грудня. За цей час менеджмент клубу мав узгодити всі деталі з приймаючою стороною: готель, поля для тренувань, поля для ігор тощо. Окремо в підготовчий процес згідно з планом тренерського штабу входять контрольні матчі з командами, які також проводять збори в географічній близькості від місця розташування Чорноморця.



Одеський клуб запланував 9 спарингів під час зборів тривалістю в один місяць. Зазначимо, що тренерському штабу бажано мати сформований розклад матчів напередодні відправлення на збори. Пошук команд і організація матчів — справа не кількох годин. І навіть днів. З більшістю спаринг-партнерів угоди про проведення матчів складалися, коли в них не було узгоджених дат поєдинків з іншими клубами. Та обставина, що деякі наші суперники погодилися проводити матчі з командами, що представляють країну-агресора, нехай буде на їх совісті.



Чи може клуб відмовитися від товариського матчу з суперником, який запланував собі під час збору матчі з умовними "хімками", "крильями совєтов" чи "орєнбургом"? Може, тому що деякі речі важливіші за тренувальний процес. І навіть за сам футбол.



Отже, ФК Чорноморець повідомляє про скасування гри з лідером чемпіонату Північної Македонії ФК Струга, що мала відбутися 29 січня. Струга вже “засвітилися“ під час цих зборів матчем проти російської команди.



4 лютого Чорноморець має грати спаринг проти узбецької команди Андіжан. 1 лютого Андіжан планує грати товариський матч з клубом з московії. Якщо ця інформація підтвердиться, то матч Чорноморець — Андіжан буде скасовано", — йдеться у заяві Чорноморця.

Раніше повідомлялось, що ЛНЗ скасував спаринг із Зіркою.