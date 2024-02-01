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Київське Динамо відреагувало на повідомлення ФК Ордабаси про нібито запланований контрольний матч між командами у Туреччині, який за інформацією казахстанського клубу повинен відбутися 16-го лютого.

"Казахстанський футбольний клуб Ордабаси повідомив про запланований товариський поєдинок із київським Динамо 16 лютого. Ця інформація не відповідає дійсності, адже у цей день у нашої команди запланований контрольний поєдинок з ФК Петрокуб (Молдова).

Також, як стало відомо, ФК Ордабаси планує товариський поєдинок із представником країни-агресора – факелом із воронежа.

Нагадуємо колегам із Казахстану, що російські війська щоденно вбивають українців, руйнують інфраструктуру та знищують міста. Нещодавно російська ракета знищила стадіон Локомотив у Києві, де займалися футболом сотні українських дітей.

Російським клубам немає місця у світовому футболі і ми засуджуємо рішення деяких клубів виходити на поле проти них", — йдеться в заяві клубу.