Україна

Новий суперник полтавців поки що не розкривається.

Ворскла на своїй сторінці в Instagram оголосила про зміну суперника для сьогоднішнього контрольного матчу на навчально-тренувальних зборах.

Сьогодні, 30 січня, о 15:00 команда Сергія Долганського мала зіграти з узбекистанським Насафом.

Причиною зміною суперника є те, що цього місяця Насаф провів два спаринги проти команд із країни-404 — Факела та Аланії.

Зазначається, що новим суперником полтавців буде Шанліурфаспор, Арка чи Домжале.

Додамо, що раніше Рух та Чорноморець замінили кількох своїх суперників на зборах, після того, як вони зіграли матчі з росіянами.

Також варто зазначити, що 10 лютого Ворскла має зіграти проти Канвону з Південної Кореї, і ця команда також грала з болотними клубами – московським Динамо та Рубіном.