Стали відомі імена наступних спаринг-партнерів "гірників".
Гравці Шахтаря, ФК Шахтар
31 січня 2024, 10:25
Донецький Шахтар оголосив імена ще двох суперників, з якими "гірники" зіграють на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Наразі футболісти перебувають на відпочинку після першого етапу підготовки, але вже завтра, 1 лютого, команда знову збереться у Белеку.
На суботу, 3 лютого, у Шахтаря заплановано одразу два контрольні матчі. О 12:00 за київським часом команда Маріно Пушича зіграє проти чеського клубу Градець-Кралове, а о 16:30 пройде гра з Вележем із Боснії та Герцеговини.
Обидва матчі транслюватимуться на клубному YouTube-каналі "гірників".
Раніше повідомлялося, що Шахтар оновить угоду з Судаковим.