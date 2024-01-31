Україна

Стали відомі імена наступних спаринг-партнерів "гірників".

Донецький Шахтар оголосив імена ще двох суперників, з якими "гірники" зіграють на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Наразі футболісти перебувають на відпочинку після першого етапу підготовки, але вже завтра, 1 лютого, команда знову збереться у Белеку.

На суботу, 3 лютого, у Шахтаря заплановано одразу два контрольні матчі. О 12:00 за київським часом команда Маріно Пушича зіграє проти чеського клубу Градець-Кралове, а о 16:30 пройде гра з Вележем із Боснії та Герцеговини.

Обидва матчі транслюватимуться на клубному YouTube-каналі "гірників".

Раніше повідомлялося, що Шахтар оновить угоду з Судаковим.