Україна

Шостий поєдинок черкасців на турецьких зборах.

У суботу, 3 лютого, черкаський ЛНЗ проведе шостий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Олега Дулуба стане латвійська Лієпая, стартовий свисток пролунає о 16:00.

У минулому сезоні місцевого чемпіонату суперники "бузкових" посіли п’яту сходинку з 10 команд-учасниць.

У першій грі ЛНЗ поступився польській Варті з Познані (1:2), другу програв чеській Младі Болеслав (1:5), третю — чеському Словацко (1:2), у четвертій зіграв унічию з польським Заглембє (1:1), а в п’ятій обіграв словацький Міхаловце (2:1).

Пряма трансляція матчу Лієпая — ЛНЗ:

Нагадаємо, що нещодавно ЛНЗ оголосив про підписання двох косоварських легіонерів.