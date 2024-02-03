Україна

Очільник рівненського клубу прокоментував ідею товариського матчу в Німеччині та останні трансфери.

Напередодні стало відомо, що рівненський Верес у своєму розкладі запланував благодійний матч у Німеччині, зароблені кошти з якого підуть на підтримку розвитку дитячої академії та інфраструктури клубу.

Президент "червоно-чорних" Іван Надеїн у своєму останньому інтерв’ю прокоментував це рішення клубу.

"Зараз іде війна за два виміри. Перший — наша незалежність і наші кордони. А другий — майбутнє наших дітей. Саме вони в найближчій перспективі будуть творити історію України, у тому числі — футбольну

Усі кошти з квитків підуть на розвиток дитячої академії Вереса, яка, нагадую, буде розширена вже влітку, адже до трьох існуючих вікових категорій, будуть додані ще дві.

У Німеччині, та в цілому в Європі, є величезна українська діаспора, яка точно прийде на стадіон підтримати нашу команду в цьому благодійному матчі", — заявив український функціонер.

Також очільник Вересу не залишився осторонь від спілкування з командою та поділився думкою про останні трансфери новачків із житомирського Полісся.

"Відвідав тренувальний табір Полісся. Ми поговорили з керівництвом клубу, із гравцями. Потім багато спілкувались у дорозі, бо їхали до Туреччини разом з Дмитром Шасталом і Денисом Янаковим.

Я побачив, що в них обох є мотивація допомагати нашій команді і підтвердити, що вони футболісти високого класу. Це історія win-win, коли від оренди виграємо ми, гравці й Полісся.

Я всім одразу сказав, що ми не хочемо обмежуватися піврічною орендою. Якщо все вдаватиметься — чому б не продовжити співпрацю. Вдячні президенту Полісся, що пішов нам на зустріч. Дмитро й Денис — це для нас точно підсилення. Конкуренція в команді майже максимальна.

Потрібно знайти ще одного опорника і ми будемо готові до боротьби за збереження місця в УПЛ", — додав Надеїн.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 лютого, рівненський Верес проведе товариський матч проти чеського Яблонця.