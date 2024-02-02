Україна

Усі кошти, які будуть зібрані від продажу квитків, підуть на розвиток дитячої академії та футбольної інфраструктури.

Верес повідомив, що команда проведе поєдинок з футбольним клубом Rot-Weiss Essen. Зустріч відбудеться в Німеччині в містечку Ессен на місцевому стадіоні "Stadion an der Hafenstraße".

Спаринг заплановано на 23 березня. Кошти, які будуть зібрані від продажу квитків, підуть на розвиток дитячої академії та футбольної інфраструктури.

Довідка:

Рівне та Ессен є містами-побратимами, адже у цьому місті неодноразово проходили акції солідарності з Україною. Ессен прийняв у себе понад 10 000 українців.

Раніше повідомлялось, що Верес орендував одразу двох гравців Полісся.