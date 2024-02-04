Україна

Четвертий поєдинок "мужиків" на турецьких зборах.

У неділю, 4 лютого, луганська Зоря проведе четвертий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Младена Бартуловича стане грузинський Динамо Тбілісі, стартовий свисток пролунає о 15:00.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "мужиків" посідають другу сходинку з 10 команд-учасниць.

У першій грі Зоря поступилась польській Краковії (0:2), після чого зіграла внічию проти Ягеллонії (2:2). За кілька годин до початку звітної гри луганці провели матч проти польської Арки.

Пряма трансляція матчу Зоря — Динамо Тбілісі:

Нагадаємо, що нещодавно Зоря оголосила про відхід одного з бразильських виконавців.