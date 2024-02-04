Україна

Шостий поєдинок "поліграфів" на турецьких зборах.

У неділю, 4 лютого, Олександрія проведе шостий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Руслана Ротаня стане данський Вайле, стартовий свисток пролунає о 16:00.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "поліграфів" посідають одинадцяту сходинку з 12 команд-учасниць.

У першій грі Олександрія переграла болгарський Левські (2:1), у другому зіграла внічию проти узбекистанського Пахтакора (1:1), у третьому програла польській Віслі Плоцьк (0:2), а в четвертому обіграла косоварський Дукаджині (1:0). За кілька годин до початку звітної гри Олександрія зіграла проти данського Б-93.

Пряма трансляція матчу Б-93 — Олександрія:

Нагадаємо, що нещодавно Олександрія оголосила розклад товариських матчів у другій частині зборів.