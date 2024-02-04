Україна

Підопічні Юрія Коваля здобули другу перемогу за день.

Луганська Зоря провела ще одне спільне тренування на зборах у Туреччині, в якому зустрілася з Динамо Тбілісі. Нагадаємо, також луганська команда сьогодні обіграла клуб з Польщі – Арка.

В поєдинку з грузинами було забито лише один м'яч — на сьомій хвилині відзначився Антюх.

Грузини мали шанс відновити рівновагу, але Сапутін парирував удар Схіртладзе з пенальті.

Зоря — Динамо 1:0



Гол: Антюх, 7.



Нереалізований пенальті: Схіртладзе, 48 (сейв голкіпера)



Склад Зорі: 1. Сапутін, 3. Боль, 2. Бутко, 11. Жуніньо, 70. Кирюханцев, 29. Башич (8. Хахльов 46), 5. Яцик, 9. Мишньов, 7. Антюх, 39. Герреро (55. Джордан, 60), 74. Ндур (19. Волошин, 46).



Склад Динамо: 36. Беруашвілі, 33. Акпудже, 27. Угрехелідзе, 21. Лопез, 31. Майсурадзе, 30. Сімон, 19. Берелідзе, 13. Романовський, 29. Сіхарулашвілі, 28. Сантіс, 7. Схіртладзе.