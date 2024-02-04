Мюнхенська команда вкотре втратила гравця з лінії оборони.
Альфонсо Девіс, Getty Images
04 лютого 2024, 17:58
Захисник Баварії Альфонсо Девіс не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.
23-річний канадець отримав пошкодження у минулому матчі Бундесліги проти Боруссії М (3:1), у якому його замінили на 86 хвилині.
Після медичного обстеження з'ясувалося, що у Альфонсо розтягнення зв'язки лівого коліна.
За інформацією Bild, футболіст пропустить близько 3-4 тижнів.
Нинішнього сезону Девіс провів 27 матчів, у яких забив один гол та віддав три гольові передачі.