Німеччина

Мюнхенська команда вкотре втратила гравця з лінії оборони.

Захисник Баварії Альфонсо Девіс не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

23-річний канадець отримав пошкодження у минулому матчі Бундесліги проти Боруссії М (3:1), у якому його замінили на 86 хвилині.

Після медичного обстеження з'ясувалося, що у Альфонсо розтягнення зв'язки лівого коліна.

За інформацією Bild, футболіст пропустить близько 3-4 тижнів.

Нинішнього сезону Девіс провів 27 матчів, у яких забив один гол та віддав три гольові передачі.