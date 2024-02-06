Україна

Перший чорногорський легіонер в історії клубу Марко Мрвальєвич окреслив плани команди на залишок сезону.

У контрольному матчі з чеським Яблонцем чорногорець Марко Мрвальєвич забив свій перший гол у футболці Вереса. Після гри нападник поділився емоціями.

"Почуваюся щасливим, сподіваюся, що продовжу забивати голи й все буде добре як у мене, так і у всієї команди. Я задоволений сьогоднішнім матчем і сподіваюся, що гратиму тільки краще і краще.

Ну а щодо гола, можу сказати, що я відчув момент, куди саме летітиме м'яч. Добре вистрибнув і добре пробив.

Хочу сказати фанам Вереса: ми зробимо все, щоб виконати їхнє бажання і залишитись в УПЛ", — сказав футболіст.

Раніше Мрвальєвич виступав за Младость, Тітоград, Подгоріцу та Будучность. У складі останньої команди він провів 84 гри, у яких забив 13 голів та віддав дев'ять асистів.