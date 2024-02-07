Україна

Кольори закарпатської команди захищатимуть Василь Вашкеба та Павло Тищук.

Минай на своєму офіційному сайті оголосив про підписання двох новачків — півзахисника Василя Вашкебу та вінгера Павла Тищука.

Деталі угод із обома футболістами не розголошуються. Обидва футболісти приєдналися до команди Желька Любеновича ще 11 січня на початку навчально-тренувальних зборів та були на перегляді.

25-річний Вашкеба пропустив частину підготовки через травму, а 26-річний вінгер входить до трійки найкращих за системою "гол+пас" після спарингів — на його рахунку гол і два асисти у чотирьох матчах. Також він забив один м'яч у ворота Севлюша, перебуваючи на перегляді.

Раніше Вашкеба виступав за угорський Дьєр, а також словацький Комарно. Тищук у свою чергу виступав за Ужгород та чеський Стара Рісе.