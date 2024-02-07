Президент ФІФА звітував про зустріч із новоспеченим президентом УАФ.
Джанні Інфантіно та Андрій Шевченко, instagram.com/gianni_infantino
07 лютого 2024, 23:27
Напередодні президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко, якого обрали 25 січня 2024 року, оголосив про відвідання конгресу УЄФА у Парижі.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно відвідав засідання виконавчого комітету УЄФА та розповів про зустріч із президентом УАФ.
"Був радий знову зустрітися з Андрієм Шевченком, цього разу після обрання Президентом Української асоціації футболу.
В якості гравця Андрій Шевченко надихав націю і як президент УАФ, я переконаний, що він зробить те саме.
Український футбол останнім часом у складний період зберігав вражаючі оберти, і завдяки своїй енергії президент Шевченко надасть додатковий поштовх прекрасній грі в своїй країні, а ми готові підтримати їх постійне зростання на майданчику та поза його межами", — написав Джанні Інфантіно в своєму Instagram.