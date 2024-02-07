Україна

Президент ФІФА звітував про зустріч із новоспеченим президентом УАФ.

Напередодні президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко, якого обрали 25 січня 2024 року, оголосив про відвідання конгресу УЄФА у Парижі.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно відвідав засідання виконавчого комітету УЄФА та розповів про зустріч із президентом УАФ.

"Був радий знову зустрітися з Андрієм Шевченком, цього разу після обрання Президентом Української асоціації футболу.



В якості гравця Андрій Шевченко надихав націю і як президент УАФ, я переконаний, що він зробить те саме.

Український футбол останнім часом у складний період зберігав вражаючі оберти, і завдяки своїй енергії президент Шевченко надасть додатковий поштовх прекрасній грі в своїй країні, а ми готові підтримати їх постійне зростання на майданчику та поза його межами", — написав Джанні Інфантіно в своєму Instagram.