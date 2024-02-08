Україна

Новоспечений президент УАФ коротко відзвітував щодо зустрічі з президентом УЄФА.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко, якого обрали 25 січня 2024 року, відвідав конгрес УЄФА у Парижі, де провів зустріч із президентом УЄФА Александером Чеферіном.

Український футбольний функціонер коротко відзвітував щодо питань, які він обговорював із президентом Спілка європейських футбольних асоціацій.

"На зустрічі з президентом УЄФА Александером Чеферіном обговорили питання найближчих кроків нового керівництва УАФ та недопущення повернення російських команд до міжнародних змагань", — написав Андрій Шевченко в своєму Facebook.



Нагадаємо, раніше Андрій Шевченко розповів про зустріч з делегаціями Німеччини та Італії для обговорення питань підготовки тренерів та організації літніх футбольних таборів для українських дітей.