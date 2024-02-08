Україна

Восьмий поєдинок "поліграфів" на турецьких зборах.

У четвер, 8 лютого, Олександрія проведе восьмий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Руслана Ротаня стане данський туркменістанський Ахал, стартовий свисток пролунає о 16:00.

У минулому сезоні місцевого чемпіонату суперники "поліграфів" посідають четверту сходинку з 9 команд-учасниць.

У першій грі Олександрія переграла болгарський Левські (2:1), у другому зіграла внічию проти узбекистанського Пахтакора (1:1), у третьому програла польській Віслі Плоцьк (0:2), у четвертому обіграла косоварський Дукаджині (1:0), у п’ятому виграла в данського Б-93 (2:1), у шостому поступилась данському Вайле (0:3). Черговий матч команда Ротяня провела раніше в цей день проти данського Відовре.

Пряма трансляція матчу Олександрія — Ахал:

Нагадаємо, що нещодавно Олександрія оголосила про продовження контракту із захисником.