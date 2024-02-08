Україна

Четвертий поєдинок киян на турецьких зборах.

У четвер, 8 лютого, київське Динамо проведе четвертий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Олександра Шовковського стане латвійська Лієпая, стартовий свисток пролунає о 17:00.

У минулому сезоні місцевого чемпіонату суперники "біло-синіх" посіли п’яту сходинку з 10 команд-учасниць.

У першій грі Динамо програло косоварському Баллкані (0:2), у другій поступилось польській Легії, а в третій обіграло узбекистанський Пахтакор (5:1).

Пряма трансляція матчу Динамо Київ — Лієпая:

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про інтерес італійського Наполі до нападника Динамо Київ.