Україна

Український форвард може замінити Віктора Осімгена у складі "неаполітанців".

Нападник київського Динамо Владислав Ванат може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє MondoNapoli з посиланням на агента Вінценцо Морабіто.

За інформацією джерела, керівництво "неаполітанців" оцінює різні варіанти на заміну своєму зірковому форварду Віктору Осімгену, який влітку, швидше за все змінить клуб.

Зазначається, що одним із варіантів є 22-річний українець, якого Наполі оцінює у 15-20 мільйонів євро і це максимальна сума, яку італійський клуб готовий витратити на форварда наступного літа.

Нинішнього сезону Ванат провів 16 матчів, у яких забив сім голів та віддав п'ять асистів.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче та Бешикташ цікавляться Вівчаренком.