Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 8 лютого 2024 року, 17:00.
Фото: Динамо Київ
08 лютого 2024, 20:20
У рамках підготовки до відновлення поточного сезону в українській Прем'єр-лізі київське Динамо провело товариську зустріч із футбольним клубом Лієпая, який представляє чемпіонат Латвії.
Підопічні Олександра Шовковського змогли здобути доволі впевнену перемогу із рахунком 5:2.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Лієпая в товариському матчі:
Динамо – Лієпая 5:2
Голи: Царенко, 8, Дячук, 22, Супряга, 34, Караваєв, 48, Ванат, 66 – Каірмані, 18, Сілагадзе, 44.
Динамо: Нещерет (Моргун, 63), Біловар (Попов, 55), Сирота (Михавко, 63), Дячук (Малиш, 63), Дубінчак (Вівчаренко, 63), Шепелєв (Шапаренко, 46), Андрієвський (Бражко, 63), Караваєв (Кабаєв, 63), Беніто (Волошин, 63), Царенко (Буяльський, 46), Супряга (Ванат, 63).
Лієпая: Рассул Ба, Фалл, Каірмані, Сілагадзе, Куця, Шейк Діуф, Лассана Файє, Улдрікіс, Пацація, Чернозуб, Лазарєвс.