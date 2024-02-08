Кияни здобули перемогу в контрольному матчі з представником чемпіонату Латвії.
Динамо – Лієпая, фото - Динамо
08 лютого 2024, 18:53
У четвер, 8 лютого, київське Динамо провело черговий контрольний матч у рамках підготовки до поновлення сезону. Суперником підопічних Олександра Шовковського став представник чемпіонату Латвії – Лієпая.
За українську команду відзначились п'ять різних гравців: Царенко, Дячук, Супряга, Караваєв та Ванат. Латвійці відповіли голами Каірмані та Сілагадзе.
Завтра на Динамо чекає черговий контрольний матч – суперником стане Шкендія з Північної Македонії.
Динамо – Лієпая 5:2
Динамо: Нещерет (Моргун, 63), Біловар (Попов, 55), Сирота (Михавко, 63), Дячук (Малиш, 63), Дубінчак (Вівчаренко, 63), Шепелєв (Шапаренко, 46), Андрієвський (Бражко, 63), Караваєв (Кабаєв, 63), Беніто (Волошин, 63), Царенко (Буяльський, 46), Супряга (Ванат, 63).
Лієпая: Рассул Ба, Фалл, Каірмані, Сілагадзе, Куця, Шейк Діуф, Лассана Файє, Улдрікіс, Пацація, Чернозуб, Лазарєвс.
Голи: Царенко, 8, Дячук, 22, Супряга, 34, Караваєв, 48, Ванат, 66 – Каірмані, 18, Сілагадзе, 44.