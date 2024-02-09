Голкіпер Полісся Денис Бойко висловився про збори в Туреччині.
ДЕНИС БОЙКО, САЙТ ПОЛІССЯ
09 лютого 2024, 12:00
Зимові збори в Іспанії для Полісся офіційно завершилися. Крапку було поставлено спарингом з ісландським Стьярнаном (1:1) — бронзовим призером чемпіонату Ісландії. Після гри голкіпер житомирян Денис Бойко підбив підсумки зборів.
"На тренувальному зборі для нас було найголовнішим завданням, мабуть, поставити нашу гру, продемонструвати гарну гру, те, що в принципі хлопці зробили. Звичайно, нам потрібен результат, і ми цього нікуди не відкладаємо.
Нам справді потрібен результат, але це збори. Нехай найкращий результат прийде в офіційних матчах, ніж на передсезонному зборі, але найголовніше, що хлопці продемонстрували непогану гру і всі здорові, всі без ушкоджень – найголовніше на цьому зборі", - сказав Бойко.
Раніше Полісся оголосило про підписання бразильського півзахисника Таллеса Маседо Толедо Кости.