Україна

Голкіпер Полісся Денис Бойко висловився про збори в Туреччині.

Зимові збори в Іспанії для Полісся офіційно завершилися. Крапку було поставлено спарингом з ісландським Стьярнаном (1:1) — бронзовим призером чемпіонату Ісландії. Після гри голкіпер житомирян Денис Бойко підбив підсумки зборів.

"На тренувальному зборі для нас було найголовнішим завданням, мабуть, поставити нашу гру, продемонструвати гарну гру, те, що в принципі хлопці зробили. Звичайно, нам потрібен результат, і ми цього нікуди не відкладаємо.

Нам справді потрібен результат, але це збори. Нехай найкращий результат прийде в офіційних матчах, ніж на передсезонному зборі, але найголовніше, що хлопці продемонстрували непогану гру і всі здорові, всі без ушкоджень – найголовніше на цьому зборі", - сказав Бойко.

Раніше Полісся оголосило про підписання бразильського півзахисника Таллеса Маседо Толедо Кости.