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Новачок дніпрян поділився своїми думками після переходу з Шахтаря.

Півзахисник Дніпра-1 Олег Очеретько прокоментував свій перехід у команду Юрія Максимова із донецького Шахтаря.

"Дякую, що мене запросили у цю команду, я щасливий бути тут. Перше враження було таке, що видно, що команда хоче стати переможцем і бореться тільки за титул.

Деяких партнерів я відчуваю дуже добре, розумію, що вони хочуть. Але бувають такі моменти, коли повинна бути зіграність, і це все допрацьовується на тренуваннях.

Атмосфера дуже чудова. Усі тут жартують і мені це подобається, якщо всі посміхаються. І те, що головний тренер теж жартував зі мною – це було дуже приємно.

Ось зараз граємо з Рубчинським, котрий зі мною у молодіжній збірній. Це дуже талановитий хлопець, друг – він завжди допоможе, якщо треба. Він мене також привітав дуже добре. Дякує усім, що так мене зустріли.

Ігрова практика завжди повинна бути, бо коли ти не граєш, то про Олімпіаду не може бути і мови. Так що ігрова практика потрібна на усі 100 відсотків, щоб бути у формі на Олімпійських Іграх.

Гол зі штрафного у ворота молодіжної збірної Англії? Мабуть, цю гру поставив би на перше місце. Цей матч був дуже тяжким, нам треба було тільки перемагати і той гол, що я забив, нам дав надію, що ми обіграємо Англію. Потім поставив би гру за молодіжний склад Шахтаря проти Зорі в заключному турі, коли ми стали чемпіонами і фінал ДЮФЛУ U-17 проти київського Динамо, коли була тяжка гра, я забив гол, ми виграли і посіли перше місце.

У мене багато друзів. Я спілкуюся з усіма, бо я така людина, що не можу з кимось спілкуватися, а з кимось ні. Дехто з легіонерів не розуміє і англійської мови, але якось комунікуємо на футбольному полі. Думаю, це мені допоможе", — наводить слова Очеретька прес-служба клубу.

Нагадаємо, орендну угоду 20-річного українця з дніпрянами розраховано до кінця нинішнього сезону.