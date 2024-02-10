Україна

П’ятий поєдинок дніпрян на турецьких зборах.

У суботу, 10 лютого, дніпровський Дніпро-1 проведе п’ятий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Юрія Максимова стане туркменістанський Аркадаг, стартовий свисток пролунає о 16:00.

У минулому сезоні місцевого чемпіонату суперники СК посіли першу сходинку з дев’яти команд-учасниць.

У першій грі дніпряни програли австрійському Штурму (1:2), у другій зіграли внічию проти болгарського Чорно Море (2:2), у третій поступились польському Ракуву (1:4), а в четвертій обіграли чорногорський Дедич (2:0).

Пряма трансляція матчу Дніпро-1 — Аркадаг:

Нагадаємо, що раніше Дніпро-1 орендував у донецького Шахтаря талановитого півзахисника.