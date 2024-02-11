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Крістіан Біловар поділився своїми думками після травми на зборах.

Захисник київського Динамо Крістіан Біловар прокоментував отриману травму в товариському матчі проти Лієпаї (5:2) на навчально-тренувальних зборах "біло-синіх".

"Почуваюся вже набагато краще. Вчора ще сильно боліла голова, і я погано спав. Перебуваю ще не у найкращій формі, але сподіваюся швидко відновитися після цих подій.

Останнє, що я пам’ятаю, це те, що була подача з флангу від суперника, я зіграв головою, а після цього прокинувся і намагався відштовхнути від себе Жору Бущана, бо не розумів, що сталося. Казав йому "Пусти мене на поле, я можу дограти". Але вже через дві-три хвилини усвідомив ситуацію і дякував Жорі за те, що тримав мене і не пускав, бо, повторюся, я хотів вирватися на поле.

У мене багато хто про це питав і радив передивитися момент, але, чесно кажучи, я жодного разу не дивився.

Крім струсу мозку ще достатньо глибока рана, на яку мені наклали шви. На щастя, немає жодних проблем з головою, тож лікар сказав, щойно мені знімуть шви, я зможу розпочати роботу у загальній групі. Це орієнтовно 10-14 днів. Коли отримуєш такі травми, починаєш замислюватися про важливі речі, і я хочу сказати, що наші травми на футбольному полі взагалі ніщо порівняно з пораненнями воїнів на полі бою, адже там на кону стоїть життя. І це найстрашніше, коли людське життя хтось у когось може забрати.

Я ніколи не можу сидіти на одному місці – нічого гіршого для мене і бути не може. Я вчора сказав командному лікарю, що не буду сидіти у номері, а піду дивитися гру. Він попросив повідомити, якщо мені стане зле, але я запевнив його, що усе буде добре. Побути з командою – це для мене найважливіше.

Я дуже вдячний усій команді, адже і тренерський штаб, і гравці одразу мені написали, запитали, як я себе почуваю, ще коли я був у лікарні. Денис Попов, з яким я живу разом на зборах, здається, взагалі усю ніч не спав. Коли я серед ночі прокинувся, він запитав, чи усе зі мною добре. Для мене це показник того, що у нас хороший колектив та дружня команда.

Вважаю, ми ще не досягли нашого максимуму у фізичному плані, адже ми лише нещодавно завершили першу частину збору, думаю, свій максимум ми досягнемо, коли до кінця добіжить друга частина нашої підготовки. Так само і в ігровому плані, ви бачите, що у кожному матчі награються різні комбінації, різні склади, футболісти діють на різних позиціях, часом, не на своїх. Вважаю, якусь оцінку можна буде дати лише під кінець збрів.

Що б хотіли сказати уболівальникам? Хочу попросити у них терпіння саме під час зборів. Треба розуміти, що під час підготовчого етапу ми проводимо дуже важку роботу. Складно у контрольних матчах бути готовими на усі 100%. А ось у чемпіонаті ми й самі розуміємо, що не маємо права просити про терпіння чи дати нам час – там потрібно одразу досягати результату. Також хочу побажати кожному здоров’я, щоб рідні і близькі перебували у мирі та безпеці", - наводить слова Біловара прес-служба клубу.

Зазначимо, що, крім Біловара, у грі з Лієпаєю травму отримав Навін Малиш, у якого діагностували перелом плюсневої кістки.