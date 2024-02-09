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Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками щодо підготовки киян до другої половини сезону.

Півзахисник київського Динамо Назар Волошин розповів про підготовку "біло-синіх" до другої половини сезону.

"У відпустці був із дівчиною, вона приїжджала до мене. Можна сказати, відновився, відпочив від тренувань, і з новими силами став до нового етапу.

Мабуть, на другому зборі буде менше важкої роботи, більше працюватимемо над тактикою, награватимемо склад. Хтось гратиме по 60 хвилин, хтось отримуватиме менше часу. Будемо старатися перемагати на зборах, аби переможний настрій перенести й на чемпіонат.

Які з матчів на цих зборах тобі запам’яталися? Мабуть, із Пахтакором, у якому ми здобули поки єдину нашу перемогу. Показали хорошу гру та багато забили. Очікую матч з Динамо Тбілісі. Думаю, буде цікавий матч.

Гравці юнацької команди на зборах? Я вважаю, що це дуже правильно. Потрібно підпускати молодь, щоб вони розуміли дорослий футбол, що треба більше працювати, швидше думати на полі. Поради роздавати мені поки рано, але, звичайно, відчуваю, що досвіду в мене трохи більше, ніж у них.

Мені подобається, коли відпрацьовуємо удари, хочеться забивати голи. Багато над чим треба працювати, у тому числі над реалізацією. Не можу сказати, що в мене щось ідеальне, тому є над чим працювати.

На зборах живу з Денисом Ігнатенком. У вільний час або спимо, відпочиваючи після тренувань, або граємо у PlayStation у FIFA", — наводить слова Волошина прес-служба клубу.

Нагадаємо, вчора Динамо провело спаринг проти Лієпаї – на Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу.