Україна

У 20-річного Малиша перелом плюсневої кістки — він пропустить більше трьох місяців.

Відразу два молоді гравці київського Динамо травмувалися в минулому спарингу проти Лієпаї (5:2) на навчально-тренувальних зборах у Туреччині. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Захисник Крістіан Біловар має розсічену рану надбрівної дуги та струс головного мозку середнього ступеня. На відновлення йому знадобиться близько двох тижнів.

Його колега з амплуа Навін Малиш отримав перелом плюсневої кістки — на його відновлення знадобиться понад три місяці.

Нинішнього сезону Біловар провів чотири матчі, в яких відіграв на полі 333 хвилини. На рахунку Малиша два поєдинки і лише дев'ять зіграних хвилин.

Зазначимо, що сьогодні Динамо проведе ще один спаринг, а суперником буде Шкендія із Північної Македонії. На Football.ua буде доступна відео-трансляція матчу.