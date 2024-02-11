Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 11 лютого 2024 року, 14:00.

Пропустивши на заключних хвилинах зустрічі, Верес втратив перемогу над дублерами чеської Сігми. Втім, рівняни продовжили безпрограшну серію на зимових зборах до шести матчів поспіль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Сігма Б в товариському матчі:

Сігма Б — Верес — 2:2

Голи: Догналек 59, А.Юріца 86 — Янаков 46, М.Шестаков 75.

Верес: Коркодим — Сміян (С.Шарай, 46), Вовченко, Мельник, Гакман, Янаков (Світюха, 60), Кухарук, Кучеренко, В.Шарай, Годя (Кльоц, 60), Гайдучик (М.Шестаков, 60).