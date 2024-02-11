Іспанія

Завершився шостий поєдинок 24 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках двадцять четвертого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Хетафе приймав Сельту на Естадіо Колісеум.

Наприкінці першого тайму Майораль і Мата подарували господарям поля перевагу у два м'ячі. У другому таймі гості зуміли відновити паритет зусиллями Ларсена та Альєнде. Проте, три очки все ж дісталися Хетафе, оскільки ближче до завершення поєдинку Мата оформив дубль і приніс своїй команді перемогу.

Хетафе — Сельта 3:2

Голи: Майораль, 41, Мата, 45+2, 89 — Ларсен, 71, Альєнде, 85

Хетафе: Сорія — Джене, Альдерете, Ріко — Іглесіас (Кармона, 87), Максимович (Моріба, 87), Мілья, Мартін (Аленья, 75) — Грінвуд, Майораль, Мата

Сельта: Гуаїта — Тапія (Дувікас, 80), Нуньєс, Домінгес — Манкільйо (Васкес, 87), Жаїлсон (Аспас, 55), Бельтран, Рістич — Мінгеса (Альєнде, 55), Ларсен (Сотело, 80), де ла Торре

Попередження: Грінвуд — Тапія, Рістич