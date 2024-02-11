Керівництво Баварії не планує звільняти головного тренера команди Томаса Тухеля, про це пише авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, генеральний директор клубу Ян-Крістіан Дрізен зазначив, що попри поразку від Баєра, головний тренер Тухель зберігає свою посаду.

"Нічого не змінилося після заслуженої поразки, ми не збираємося здаватися і продовжуємо рухатися вперед", – наголосив Дризден. 

Раніше Томас Тухель прокоментував поразку проти Баєра.