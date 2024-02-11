Німеччина

Німецький тренер залишиться на своїй посаді, попри невдалі виступи на внутрішній арені.

Керівництво Баварії не планує звільняти головного тренера команди Томаса Тухеля, про це пише авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, генеральний директор клубу Ян-Крістіан Дрізен зазначив, що попри поразку від Баєра, головний тренер Тухель зберігає свою посаду.

"Нічого не змінилося після заслуженої поразки, ми не збираємося здаватися і продовжуємо рухатися вперед", – наголосив Дризден.

Раніше Томас Тухель прокоментував поразку проти Баєра.