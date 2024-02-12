Україна

Керманич Шахтаря розповів про ключові моменти своєї футбольної філософії.

Боснійський фахівець Маріно Пушич дав розлоге інтерв’ю балканському ЗМІ Arena Sport TV, у першій частині якого розповів про запрошення обійняти посаду головного тренера донецького Шахтаря від представників клубу.

А вже другою його тезою стала розповідь про дебют на новій посаді в грі Лиги чемпіонів УЄФА проти Барселони на полі іспанського гранду.

"Перший матч проти Барселони? Це просто моє ДНК — я виріс у середовищі, де грали в красивий атакувальний, динамічний футбол. Потім це поглибилось і згодом розвинулось у Нідерландах, що мені допомогло вже під час тренерської діяльності.

Я не хочу грати інакше, тому що, як тренер, я хочу насолоджуватись грою у футбол. Я думаю, що таким чином гравці також отримають задоволення від футболу, і я завжди хочу робити щось на максимальному рівні, давати щось красиве, щоб уболівальники бачили їхні здібності на полі, а для мене це все робиться через атакувальний футбол.

Це не означає, що ми наївні, що мої команди будуть пропускати багато голів. У попередньому інтерв’ю я сказав, що атакувальний футбол може вижити лише тоді, коли команда вміє добре захищатись, і це не означає, що ти захищаєшся на своїй половині, а означає, що ти захищаєшся високо на половині суперника, — оце мені подобається.

Я люблю атакувати, пресингувати, бути активним та ініціативним у будь-якій ситуації. Тоді, проти Барси, гра була такою, що ми захоплювали все більше й більше ініціативи, усе краще й краще володіли м’ячем, усе більше й більше пресингували. Ми грали більш якісно та інтенсивно.

Коли ви відчуваєте, що суперник ламається, що в нього починається паніка, як це було на той момент, тому що ви також спостерігаєте за жестикуляцією на лаві суперника.

Так, ми тоді програли, 1:2, погоджуюсь, ми програли матч за рахунком. Ви, можливо, можете бути задоволені цією поразкою через сценарій гри, але це також не є частиною мого характеру. Я думаю, що краще програти 1:5, аніж 0:1.

Різниця голів? Що таке "різниця голів", якщо ти програв гру? Усе, ти програв. Але я не збирався опускати руки. Оскільки я ще не знав певних моментів щодо складу команди, щодо окремих гравців, адже були зміни від часу останньої моєї зустрічі із Шахтарем, то в тій грі в мене просто була одна думка в голові: що ми можемо грати проти Барселони з вісьмома нападниками, із гравцями, які вміють іти до мети й щось створювати.

Від лави для запасних до лінії поля на Олімпійському стадіоні в Барселоні, напевно, близько 40 метрів, але я все одно підійшов до помічників і запитав, яких нападників ми ще можемо залучити з лави запасних? Усі були здивовані. Сказали, що є ще один-двоє, але що з ними робити? Я відповів, щоб усі розминалися, усі будуть задіяні.

Треба спробувати переломити гру, спробувати виграти, я мав відчуття, що ми можемо виграти на виїзді. Адже ми були дуже близькі, створювали моменти, ми були на фінальній стадії. Досі чую жарти з цього приводу. Можливо, це було трохи екстремально. Гра з вісьмома атакувальними гравцями не означає перемогу, але ми однаково робили все, щоб перемогти.

Я мав враження, що ми могли взяти там бодай один заліковий бал. Я переконаний, що, якби гра тривала трохи довше, ми б зробили це. Я казав про це команді на зустрічі перед грою, ми мали одну індивідуальне занятті та одне групове, і я мав зустріч з певними гравцями, де мені дуже швидко довелось переконувати їх у їхніх здібностях, тому що я бачив ці якості, коли сам досліджував їх перед грою з Феєнордом.

Незважаючи на те, що вони тоді програли, вони мали бажання та амбіції показати себе на цьому рівні. Я намагався переконати їх, що вони гідні такого рівня, щоб вони виходили, хоробро билися і вистояли", — заявив боснійський фахівець.

Нагадаємо, що нині донецький Шахтар завершує підготовку до першого матчу проти французького Марселя в рамках попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА.