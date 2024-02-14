Україна

Шостий поєдинок "мужиків" на турецьких зборах.

У середу, 14 лютого, луганська Зоря проведе шостий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Младена Бартуловича стане грузинський Динамо Батумі, стартовий свисток пролунає о 15:00.

У минулому сезоні місцевого чемпіонату суперники "мужиків" посіли першу сходинку з 10 команд-учасниць.

У першій грі Зоря поступилась польській Краковії (0:2), після чого зіграла внічию проти Ягеллонії (2:2), у третій грі луганці обіграли польську Арку (2:1), а в четвертій — грузинське Динамо Тбілісі (1:0), тоді як у п’ятому здолали вірменський Пюнік (4:0).

Пряма трансляція матчу Зоря — Динамо Батумі:

Нагадаємо, що нещодавно Зоря оголосила про повернення бразильського захисника.