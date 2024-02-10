Україна

Нова угода з бразильцем розрахована на три роки.

Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про повернення захисника Жуніньо.

У 28-річного бразильця закінчувався контракт наступного літа, але сторони вирішили продовжити угоду на три роки.

До цього Жуніньо на правах оренди виступав за кіпрський Пафос, де відіграв 36 матчів, забив один гол та віддав два асисти.

За Зорю, до якої він приєднався влітку 2020 року, Жуніньо провів 31 поєдинок, забив один гол та віддав дві гольові передачі.

Також додамо, що Жуніньо взяв участь у сьогоднішньому контрольному поєдинку проти Пюніка (4:0).