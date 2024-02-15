Рівненська обласна військова адміністрація дозволяє матчі з глядачами за умови дотримання усіх вимог безпеки в умовах дії воєнного стану.
Фото - Верес
15 лютого 2024, 13:58
НК Верес на своєму офіційному сайті повідомив про те, що вболівальники повернуться на трибуни стадіону Авангард у весняній частині сезону.
Народний клуб отримав відповідний дозвіл від Рівненської обласної військової адміністрації! Звісно, за умови дотримання усіх вимог безпеки в умовах дії воєнного стану.
Таким чином, підтримати рідну команду рівняни зможуть вже у стартовому турі другої частини чемпіонату — 25-го лютого!
Нагадаємо, матч Верес — Колос відбудеться на Авангарді 25-го лютого. Початок — о 13:00.