Україна

Рівненська обласна військова адміністрація дозволяє матчі з глядачами за умови дотримання усіх вимог безпеки в умовах дії воєнного стану.

НК Верес на своєму офіційному сайті повідомив про те, що вболівальники повернуться на трибуни стадіону Авангард у весняній частині сезону.

Народний клуб отримав відповідний дозвіл від Рівненської обласної військової адміністрації! Звісно, за умови дотримання усіх вимог безпеки в умовах дії воєнного стану.

Таким чином, підтримати рідну команду рівняни зможуть вже у стартовому турі другої частини чемпіонату — 25-го лютого!

Нагадаємо, матч Верес — Колос відбудеться на Авангарді 25-го лютого. Початок — о 13:00.