Україна

В національній команді може відбутися важлива зміна.

Збірна України може змінити технічного спонсора з Joma на Adidas - повідомляє Андрій Шевченко у Instagram.

Новий президент Української асоціації футболу зустрівся із генеральним директором німецького екіпірувальника Бйорном Гульденом.

Збірна України розглядає можливість відмовитися від Joma, що робить ексклюзивну форму для російських клубів та працює на її ринку.

Раніше наша національна команда вже співпрацювала із Adidas з 2009 до 2016 року.