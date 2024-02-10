Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 10 лютого 2024 року, 16:00.
Гравці Дніпр-1, СК Дніпро-1
10 лютого 2024, 20:15
Дніпро-1 продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах.
Сьогоднішнім суперником дніпрян був Аркадаг із Туркменістану, який був обіграний з рахунком 1:0.
Єдиний та переможний м'яч у складі команди Юрія Максимова забив Адамюк на 83 хвилині поєдинку.
Відео матчу:
СК Дніпро-1 – Аркадаг 1:0
Гол: Адамюк, 83.
Дніпро-1: Юрчук (Крапивцов, 71), Адамюк (Баденко, 84), Сарапій, Сваток, Кравець (Пасіч, 60), Мірошніченко (Гаджиєв, 46), Бабенко, Піхальонок, Рубчинський (Очеретько, 46), Гуцуляк, Філіппов (Маркос Андре, 46).
Аркадаг: Чариєв, Аннагулиєв, Баллаков (Тамуркін, 60), Д. Дурдиєв (Гошанов, 89), М. Дурдиєв (Сапаргулієв, 60), Байов (Раджебов, 71), Бекназаров (Товакелоа, 65), Тіркішов, Аманов (Мурадов, 65), Башимов (Тойджанов, 86), Маммедов (Худиров, 71).
Попередження: Сваток — Аннагулиєв, Мурадов, Теркішов.
Вилучення: Мурадов, 90 (друга жовта картка).