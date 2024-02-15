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Новачок Металіста 1925 Максим Імереков — про повернення в Україну.

Досвідчений український центральний захисник Максим Імереков возз’єднався із Віктором Скрипником в складі харківського Металіста 1925. Футболіст перебрався в харківський клуб із грецького Атромітос Афіни.

Максим Імереков розповів про те, як відбувався перехід.

"Перші розмови були в середині січня. Ми з того часу почали розмовляти з дружиною, з родиною. Коли вже вирішили, що ми готові повернутися додому, тоді вже почали розмовляти з клубом, щоб розірвати контракт та поїхати додому.

Я можу сказати вже більше, що мої діти та дружина вже в Україні. Вони дісталися туди швидше, ніж я. Тому що, в першу чергу, це було більше їхнім рішенням повернутися. Їм було не дуже там комфортно. Чесно кажучи, вони дуже сумували за домівкою. Мої діти постійно мені казали: коли ми вже поїдемо додому, ми сумуємо з дідусем, за сестричкою. Вони дуже хотіли повернутися.

Був момент, коли я вже підписав всі документи, діти вже знали, що ми будемо їхати додому, і коли я прийшов додому та сказав, що все, ми повертаємося додому буквально через два дні. Мені здається, що за весь період, коли ми були в Греції, я не бачив своїх дітей такими щасливими. У них були такі емоції, що не передати словами", — сказав Імереков.

Нагадаємо, що раніше в Україні Імереков також грав і за чернігівську Десну, Олександрію та запорізький Металург.

Виступатиме захисник під 32 номером.