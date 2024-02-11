Україна

Металіст 1925 припинив співпрацю з трьома гравцями.

Металіст 1925 оголосив про припинення співпраці з півзахисниками Абдуллі Абдуллаєвим, Ігорем Ногейрі та Леонардо Казаєсом.

21-річний півзахисник Абдулла Абдуллаєв став гравцем команди у лютому 2023 року. Від того часу з'являвся на полі у 11 поєдинках, у яких відзначився однією гольовою передачею.



19-річний бразилець Ігор Ногейра став гравцем Металіста 1925 у вересні 2022 року. За цей час провів 8 матчів за основну команду та 26 за юнацький склад (3 голи та 2 асиста).



19-річний бразилець Леонардо Казаєс став гравцем Металіста 1925 у жовтні 2022 року. За цей час провів 1 матч за основну команду та 22 за юнацький склад (2 голи та 1 асист).

Нагадаємо, нещодавно харківський клуб підписав Дениса Гармаша.