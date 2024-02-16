Україна

Новачок "гірників" поділився враженнями від свого трансферу та відповів на низку питань щодо себе.

У зимове трансферне вікно донецький Шахтар офіційно оформив трансфер центрального півзахисника Марлона Гомеса за 12 мільйонів євро.

Наразі 20-річний бразилець травмований, проте він вже приєднався до табору українського гранду та поділився враженнями від свого переходу.

"Радий бути тут, разом із колективом. Мене прийняли найкращим чином, і це було дуже приємно. Зараз мені треба якнайшвидше відновитися від ушкодження. У нас ще є другий матч з Марселем, і я буду поряд. Сподіваюся, ми здобудемо перемогу.



Дуже зрадів, коли дізнався, що клуб такої величини, як Шахтар, цікавиться мною. Одразу розповів про це родині. А те, що переконало мене прийти сюди, – це проєкт. Ухвалити таке рішення мені допомогла також наявність у складі бразильців, але головне – це той великий проєкт, що будує Шахтар. Слідкував за історіями інших бразильців, які були тут, серед яких – Веллінгтон Нем, Алекс Тейшейра. Я радий бути тут і почати писати свою історію в Шахтар.



Про Шахтар я знаю достатньо, адже тут побувало багато бразильців. Знаю, що це величезний клуб, який дуже любить бразильців та дуже добре до них ставиться. Це клуб, країна якого переживає дуже складний час, клуб, у якого дуже хороша інфраструктура. Тому вважаю, що це був найкращий вибір – приїхати сюди. І я щасливий бути тут, разом із партнерами по команді.

Я знаю багатьох гравців: Веллінгтон Нем, Алекс Тейшейра, Фред та багато інших. Тоді я ще був маленьким, але вже стежив за Шахтарем через іменитих бразильців, які грали тут. І зараз настав мій час, здійснилася моя мрія – бути одним із бразильців Шахтаря. Сподіваюся, зможу виконати свою місію.

Щодо Егіналду, ми з ним в дуже добрих стосунках із часів Васку да Гама, нашого колишнього клубу. Ми вже давно знайомі, грали разом ще в дитячо-юнацькій школі, до того, як стали професіоналами. Я вважаю, що це чудовий гравець, і радий бути знову з ним в одному клубі. Щасливий, що він учора забив гол за Шахтар.

Сильні сторони? Якщо в кількох словах, то я досить спокійний на полі й усвідомлюю те, що можу дати своїй команді. Я – боєць, а ще якісно працюю з м’ячем. Гадаю, це дуже важливо, адже я помітив, що Містер вимагає більше володіти м’ячем. Щодо мого номера, то я завжди грав під 25-м після переходу у професійний футбол, а в збірній Бразилії завжди грав під 8-м. Але тут вони не були доступні, тому вважаю, що 30 – це теж чудовий номер, адже під ним грали імениті футболісти. Сподіваюся, що з ним у мене все складеться добре.